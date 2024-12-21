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Bebeklerine 'Honda' adını verdiler

Aydın'da yaşayan Muharrem ve Kevser Maden çifti, dünyaya gelen ikinci erkek çocuklarına Japon iş insanı ve mühendis, otomobil markası Honda'nın kurucusu Soichiro Honda'nın ismini verdi. Yedi yaşından itibaren motosiklet tamir ve bakımıyla uğraştığını belirten baba, "Bir gün çocuğum olursa ismini Honda koyacağım diye hep hayal ediyordum. Hayalim gerçek oldu." dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 21 Aralık 2024 11:18, Son Güncelleme : 21 Aralık 2024 11:21
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Bebeklerine 'Honda' adını verdiler

Aydın'ın Efeler ilçesi Kemer Mahallesi'nde yaşayan Muharrem ve Kevser Maden çiftinin 15 gün önce dünyaya gelen üçüncü çocuğu erkek oldu. Baba Muharrem Maden, bir oğlu olduğunda çok sevdiği Honda'nın ismini koymayı hayal ediyordu.

Motosiklet tutkunu Maden çifti, 15 gün önce dünyaya gelen oğullarının ismini Honda koydu. İsmi duyanlar ise şaşırıp kaldı.

"HAYALİM GERÇEK OLDU"

Muharrem Maden, yedi yaşından beri motosiklet tamir ve bakımıyla uğraştığını söyleyerek "Motosikletleri çok seviyorum. Bir gün çocuğum olursa ismini Honda koyacağım diye hep hayal ediyordum. Oğlumun ismini Honda koydum. Hayalim gerçek oldu. Çok mutluyum." dedi.

"VATANINA, MİLLETİNE HAYIRLI EVLAT OLSUN"

Anne Kevser Maden ise motosiklet tamircisi olarak eşine yardımcı olduğunu ve oğluna verilen ismin çok anlamlı olduğunu düşündüğünü söyledi.

Altı yıldır evli olduklarını belirten Maden, Japonları çok sevdiğini belirterek şöyle devam etti:

"Evlilik sürecinde eşimle sürekli bu isim konusunu konuşuyorduk. Söylediğinde hemen kabul ettim. Ben de motosiklet tutkunuyum. Aynı zamanda eşimle birlikte tamir işi yapıyoruz.

Soichiro Honda'nın geçmişini de bildiğim için bunu kabul ettim. İnşallah vatanına, milletine hayırlı bir evlat olur."

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