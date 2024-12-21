Uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Bu kapsamda Bafra ilçesinde düzenlenen operasyonda, Y.I, O.B. ve R.O'nun ikametlerinde yapılan aramada 516 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

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