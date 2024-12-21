Borsada haftanın kazandıranı Beşiktaş

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 3,96 değer kaybederek 9.724,50 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.699,85 ve en yüksek 10.157,77 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul mali endeksi yüzde 3,38 düşerek 11.558,24 puan, hizmetler endeksi yüzde 3,78 değer kaybıyla 9.436,59 puan, sanayi endeksi 3,79 azalışla 12.958,72 puan, teknoloji endeksi yüzde 1,04 kayıpla 13.654,41 puan oldu.

EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSE BEŞİKTAŞ

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen, yüzde 6,24 ile Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret oldu. Bunu yüzde 5,09 ile Alfa Solar Enerji, yüzde 5,05 ile Oba Makarnacılık izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler, yüzde 14,47 ile Agrotech Teknoloji, yüzde 14,09 ile Kontrolmatik Teknoloji, yüzde 11,22 ile Hektaş olarak sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 526 milyar 680 milyon lirayla Garanti BBVA, 461 milyar 533 milyon lirayla Koç Holding ve 399 milyar 855 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.