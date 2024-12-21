13 aracın karıştığı kazada 9 kişi yaralandı

Diyarbakır-Elazığ Kara yolundaki Devegeçidi Köprüsü'nde, sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen, 13 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

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