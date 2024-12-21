'Daltonlar' suç örgütüne operasyon

Sporcuların üzerine çığ düştü: Çok sayıda yaralı var
Sporcuların üzerine çığ düştü: Çok sayıda yaralı var
TBMM Genel Kurulu'nun 180 saatlik bütçe mesaisi sona erdi
TBMM Genel Kurulu'nun 180 saatlik bütçe mesaisi sona erdi
Yoğurt diye nişasta satmışlar
Yoğurt diye nişasta satmışlar
Tapuda yapay zeka dönemi başladı
Tapuda yapay zeka dönemi başladı
'Gelecek yıl bu dönem enflasyonu bu kadar konuşmayacağız'
'Gelecek yıl bu dönem enflasyonu bu kadar konuşmayacağız'
Suriyelilerin geri dönüşü için iki aşamalı plan
Suriyelilerin geri dönüşü için iki aşamalı plan
Meteoroloji uyardı... Erbain soğukları kapıda!
Meteoroloji uyardı... Erbain soğukları kapıda!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye halkına mektup
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye halkına mektup
Cep telefonu ve taşıt satışlarında taksit süreleri değişti
Cep telefonu ve taşıt satışlarında taksit süreleri değişti
Patrona yok işçiye var!
Patrona yok işçiye var!
2025 bütçesi Genel Kurulunda kabul edildi
2025 bütçesi Genel Kurulunda kabul edildi
Piyasalarda gözler 26 Aralık'ta faiz kararına çevrildi
Piyasalarda gözler 26 Aralık'ta faiz kararına çevrildi
Asgari ücret için kritik hafta: Gözler dördüncü toplantıda
Asgari ücret için kritik hafta: Gözler dördüncü toplantıda
Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 üniversiteye rektör atadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 üniversiteye rektör atadı
2025 yılı bütçe görüşmelerinde son gün
2025 yılı bütçe görüşmelerinde son gün
Usulsüz Yurtdışı Öğrenim Kredisi alan 14 kişi tutuklandı
Usulsüz Yurtdışı Öğrenim Kredisi alan 14 kişi tutuklandı
Kalp krizi geçiren Vali, anjiyo tedavisi ile sağlığına kavuştu
Kalp krizi geçiren Vali, anjiyo tedavisi ile sağlığına kavuştu
MB'den KKM'de düşüşü destekleyecek yeni adımlar
MB'den KKM'de düşüşü destekleyecek yeni adımlar
Bakan Tekin: Bazı alanlarda Avrupa'da en iyi ülke durumundayız
Bakan Tekin: Bazı alanlarda Avrupa'da en iyi ülke durumundayız
TCMB anketi: Yıl sonu dolar tahmini geriledi
TCMB anketi: Yıl sonu dolar tahmini geriledi
Erdoğan açıkladı: Hakan Fidan Suriye'ye gidecek
Erdoğan açıkladı: Hakan Fidan Suriye'ye gidecek
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bin 331 personel alınacak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bin 331 personel alınacak
12 kuruş birden yükselen dolar rekor tazeledi
12 kuruş birden yükselen dolar rekor tazeledi
'Yenidoğan Çetesi' ile ilişkili hastanelere kayyım görevlendirildi
'Yenidoğan Çetesi' ile ilişkili hastanelere kayyım görevlendirildi
Trafikte tartıştığı mimarı öldüren polis tutuklandı
Trafikte tartıştığı mimarı öldüren polis tutuklandı
Ekonomistler yanıtladı: TCMB faiz indirimine gider mi?
Ekonomistler yanıtladı: TCMB faiz indirimine gider mi?
ÖSYM hafta sonu 4 sınav yapacak
ÖSYM hafta sonu 4 sınav yapacak
Kredi kartı sayısında artış! Kişi başı 2 kart düşüyor
Kredi kartı sayısında artış! Kişi başı 2 kart düşüyor
EUS yerleştirme sonuçları açıklandı
EUS yerleştirme sonuçları açıklandı
Hakim ve savcı yardımcılığı sınavının ikincisi hafta sonu gerçekleştirilecek
Hakim ve savcı yardımcılığı sınavının ikincisi hafta sonu gerçekleştirilecek
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

'Daltonlar' suç örgütüne operasyon

Antalya'da "Daltonlar" adlı suç örgütüne yönelik operasyonda aralarında CHP Antalya İl Başkan Yardımcısı A.A'nın da bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Aralık 2024 13:22, Son Güncelleme : 21 Aralık 2024 13:18
Yazdır
'Daltonlar' suç örgütüne operasyon

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Şirinyalı Mahallesi'ndeki bir güzellik merkezinde meydana gelen iş yeri kurşunlama olayının ardından "Daltonlar" olarak bilinen suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

Kurşunlama olayının şüphelilerinin A.P. (19), A.A. (18) ve B.B. olduğu tespit edildi. Şüphelilerin yaşadığı Döşemealtı ilçesindeki bir villaya düzenlenen operasyonda A.P. ve A.A. gözaltına alındı, şüpheli B.B. ise evde bulunamadı. Villada yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait şarjör ile 139 fişek, 7 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında, iş yeri kurşunlama olayını gerçekleştirdiği belirlenen şüpheli A.P'yi, örgüt yöneticilerinin talimatı doğrultusunda olay yerine götüren ve eylemde birlikte hareket ettiği öne sürülen korsan taksi sürücüsü K.B.K. (23) ve aynı araçta eyleme giden M.U. (18) gözaltına alındı.

K.B.K'nin emniyette verdiği ifadede A.P'yi olay yerine götürdüğünü kabul ettiği ve Muratpaşa ilçesindeki bir otomobil galerisini de kendisinin kurşunladığını itiraf ettiği öğrenildi. Şüpheli K.B.K'nin olayda kullandığı ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.

- CHP Antalya İl Başkan Yardımcısı gözaltına alındı

Soruşturmanın genişletilmesinin ardından Döşemealtı ilçesindeki villanın şüphelilere kiralanmasını sağlayan ve örgüt üyeleriyle irtibatı tespit edilen emlakçı S.D. (41) de gözaltına alındı.

İki iş yerinin kurşunlanması olaylarında ele geçirilen tabanca ve şarjörleri iki erkeğin şüphelilere teslim ettiğinin belirlenmesi üzerine güvenlik kamerası görüntüleri incelenerek, saha ve istihbarat çalışmaları yürütüldü.

Çalışmalar sonucu şüphelilere araç ve silah temin ettiği iddiasıyla CHP Antalya İl Başkan Yardımcısı A.A. (35) ve Y.Y. (28) operasyonla gözaltına alındı. A.A.'nın evinde yapılan aramada 100 tabanca fişeği, Y.Y.'nin evinde ise 21 tabanca fişeği bulundu.

Antalya'daki eylemleri koordine ettiği tespit edilen O.Ş.'nin (34) ise arandığı öğrenildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber