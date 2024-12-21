Yozgat'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışmada, FETÖ üyesi olmak suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.E'nin Yerköy ilçesinde olduğunu belirledi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net