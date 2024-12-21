Adıyaman Suvarlı Belediye başkanı partisinden istifa etti: Halkımız istedi

''Kasabamızın kanayan yarası haline gelmiş sorunlara kalıcı çözümler üretip, beldemizi gelecek yarınlara selamet içerisinde ulaştırmak adına ve sizlerden gelen talep üzerine bugün itibarıyla DEVA Partisi'nden istifa etmiş bulunmaktayım. Bu kararın tüm beldemize hayırlara vesile olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

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