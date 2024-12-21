Mersin'de sahte doktor ve sahte ilaç operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Türkiye'den alınmış mesleki yeterlilik belgesi olmayan Suriyeli kadın doktorun yetki belgesi olmamasına rağmen hastaları muayene ettiği, eşinin ise cinsel içerikli ilaç imal ve ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, yetki belgesiz doktor K.Ş. ile eşi S.Ş.'yi yakalamak ve sahte ilaçları ele geçirmek için operasyon düzenledi.

Operasyonda, şüpheli çift gözaltına alındı. Adresteki aramada da 1 doktor önlüğü, 1 ultrason cihazı, 1 stetoskop, 2 tansiyon cihazı, 75 enjektör, 1 akupunktur ölçüm cihazı, 237 akupunktur iğnesi, 320 cinsel ilaç ile üretimde kullanılan birçok malzeme ele geçirildi.

Suriyeli şüpheliler, yasal işlemleri için Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.