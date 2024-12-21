Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'daki saldırıyı kınadı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'nın Magdeburg şehrindeki Noel pazarına düzenlenen saldırıyı şiddetle kınadı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Aralık 2024 15:45, Son Güncelleme : 21 Aralık 2024 15:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dün akşam Almanya'nın Magdeburg şehrindeki Noel pazarına düzenlenen menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine, dost Almanya halkına ve hükümetine başsağlığı dileklerimi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadelerine yer verdi.Almanya'da Noel pazarına araçla saldırı: 1 ölü, 80 yaralı