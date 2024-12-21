İki aile arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı
Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Aralık 2024 15:55, Son Güncelleme : 21 Aralık 2024 15:51
Kırsal Alibardak Mahallesi Pirhüseyin mezrasındaki tarlada, iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu, ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Jandarma ekiplerinin mezrada aldığı güvenlik önlemi sürüyor.