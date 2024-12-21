PFDK, o isimlere birer maç men cezası verdi

Kurul yaptığı açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kırklarelispor ile oynanan maçta rakip takım futbolcusuna yaptığı ciddi faul sebebiyle Adana Demirspor futbolcusu İzzet Çelik'e 1 resmi müsabakadan men cezası verildiğini belirtti.

Disiplin kurulu ayrıca MKE Ankaragücü forması giyen Gökhan İpek'e de Ziraat Türkiye Kupası'nda Menemen FK ile oynanan maçtaki sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle 1 resmi müsabakadan men ve 29 bin 250 lira para cezası verildiğini duyurdu.