Kentsel dönüşümde kira desteği 8 bin liraya çıkarıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Güngören Gösteri Merkezi'nde, kentsel dönüşüm projeleri kapsamında Güngören'de 768 konutun kura çekimi, Üsküdar'da 456 konutun yıkımı ile Bağcılar'da 365 konutun temel atma törenine katıldı.

Bakan Kurum, burada yaptığı konuşmada, evi dönüşüme giren vatandaşlara verdikleri aylık kira desteğinin 5 bin 500 lira olduğunu hatırlattı.

Aldıkları yeni bir kararla bu miktarı 2025 yılında geçerli olmak üzere 8 bin liraya çıkardıklarını ifade eden Kurum, "Kira desteklerimizi; Ankara, Antalya, Bursa, İzmir'de 4 bin 500 liradan 6 bin 500 liraya; diğer büyükşehirlerimizde 3 bin 750 liradan 5 bin 500 liraya, kalan tüm illerimizde ise 3 bin liradan 4 bin 500 liraya çıkarıyoruz. Ben aldığımız bu yeni kararın; İstanbul'umuz için, Türkiye için, milletimiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." dedi.