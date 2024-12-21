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Hava trafiğine 'kümülonimbus' engeli

İstanbul'da yağış ve elektrik yüklü bulutlar (kümülonimbus) hava trafiğini felç etti. İstanbul Havalimanı'na inmek isteyen uçaklar zorluk yaşadı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Aralık 2024 17:51, Son Güncelleme : 21 Aralık 2024 17:52
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Hava trafiğine 'kümülonimbus' engeli

İstanbul'da yağış ve elektrik yüklü bulutlar (kümülonimbus) nedeniyle İstanbul Havalimanı'na inmek isteyen uçaklar havada bir süre tur atmak zorunda kaldı.

Kentin bazı bölgelerinde aralıklarla etkili olan yağış, hava trafiğini olumsuz etkiledi.

Elektrik yüklü bulutlar ve yağış nedeniyle İstanbul Havalimanı'na inmek isteyen uçaklar zorluk yaşadı.

Uçaklar bir süre havada tur attıktan sonra havalimanına iniş yapabildi.

Yağışın etkisini yitirmesinin ardından havalimanındaki hava trafiği normale döndü.

Kümülonimbus Nedir, Neden Olur, Nasıl Oluşur?

Kümülonimbus Nedir?

Kümülonimbus bulutları, genellikle şiddetli hava olaylarıyla ilişkilendirilen, atmosferdeki en etkileyici ve güçlü bulut türlerinden biridir. Adını Latince'de "kümelenme" anlamına gelen cumulus ve "yağmur" anlamına gelen nimbus kelimelerinden alır. Bu bulutlar dikey olarak genişler ve genellikle 12.000 metreye kadar yükselir, bazı durumlarda 20.000 metreyi aşabilir. Tepeleri genellikle örs şeklini alır ve stratosferin altına kadar yayılabilir.

Kümülonimbus bulutları, yoğun yağış, yıldırım, dolu, şimşek ve hatta kasırga gibi aşırı hava olaylarının kaynağıdır. Bu nedenle "fırtına bulutları" olarak da adlandırılır.

Kümülonimbus Bulutlarının Oluşumu

Bu bulutlar, nemli ve sıcak hava yükseldiğinde, buharlaşarak soğuduğunda oluşur. Yükselen hava, alçak basınçlı sistemlerin, ısıtılmış yüzeylerin veya coğrafi etkilerin (örneğin dağlar) etkisiyle yukarı doğru hareket eder. Havanın yükselmesiyle, içerisindeki su buharı yoğunlaşır ve bir bulut oluşur.

Yükselme devam ettikçe, güçlü yukarı yönlü hava akımları meydana gelir. Bu akımlar, bulutun daha da genişlemesine ve stratosferin altına kadar ulaşmasına neden olur. Yükselen hava soğuyarak yoğunlaşırken enerjisini bırakır, bu da bulutun içine daha fazla enerji kazandırır ve şiddetli hava olaylarına yol açar.

Kümülonimbus Bulutlarının Ürettiği Hava Olayları

Şiddetli Yağış: Cumulonimbus bulutları, yoğun yağmur ve ani sağanaklara neden olur.

Yıldırım ve Şimşek: İçlerinde meydana gelen elektriksel aktiviteler sık sık yıldırım ve şimşeklerin oluşmasına yol açar.

Dolu: Güçlü hava akımları su damlacıklarını donma seviyesine taşıyarak büyük dolu taneleri oluşturabilir.

Kasırga ve Hortum: Hava akımlarındaki ani değişiklikler kasırga ve hortum oluşumunu tetikleyebilir.

Fırtına ve Ani Rüzgarlar: Cumulonimbus bulutları, ani hava değişimlerine ve fırtınalara neden olabilir.

Cumulonimbus Bulutlarının Önemi ve Tehlikeleri

Bu bulutlar, doğanın en görkemli hava olaylarını üretirken aynı zamanda en tehlikeli koşulları da yaratır. Şiddetli hava olayları nedeniyle, bu bulutlar meteorologlar ve pilotlar için önemli bir inceleme konusudur.

Kümülonimbus bulutlarının bulunduğu hava sahasında uçuşlar genellikle risklidir, çünkü bulut içindeki güçlü türbülanslar ve elektriksel aktiviteler, hava taşıtları için ciddi tehlikeler yaratabilir.

Bu nedenle, bu tür bulutların oluşumunun ve davranışlarının incelenmesi, hava tahminleri ve uçuş güvenliği açısından kritik bir öneme sahiptir.

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