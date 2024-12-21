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Antalya'yı sağanak vurdu: Mahsur kalan 236 kişi tahliye edildi

Antalya'nın Manavgat, Alanya ve Serik ilçelerinde şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Birçok ev ve dükkanı su bastı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Aralık 2024 20:11, Son Güncelleme : 21 Aralık 2024 20:13
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Antalya'yı sağanak vurdu: Mahsur kalan 236 kişi tahliye edildi

Manavgat'ta yaklaşık 1,5 saat süren yağış sonrası Milli Egemenlik, Aydınevler, Sarılar mahallelerinde bodrum ve zemin kattaki ev ve dükkanlar ile Sanayi Sitesi'ndeki iş yerlerini su bastı. Side Kavşağı'nda birçok araç yolda kaldı. D-400 kara yolunun bir bölümünde sürücüler güçlükle ilerledi.

Vatandaşlar ve belediye ekipleri su baskını oluşan ev ve iş yerlerinde tahliye çalışması başlattı.

Alanya ilçesinde de Konaklı ve Payallar mahallelerinde şiddetli yağış etkili oldu. Serik ilçesinde ise D-400 kara yolunda oluşan su birikintisinde sürücülerin temkinli ilerleyişi, yolcu otobüsünün içinden görüntülendi.

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