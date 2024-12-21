İstanbul'da deprem oldu
İstanbul Avcılar'da saat 20.31'de, 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Aralık 2024 20:58, Son Güncelleme : 21 Aralık 2024 21:05
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Avcılar merkezli 3.0 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Saat 20.31 'de gerçekleşen depremin, yerin 9.82 kilometre derinliğnde olduğu belirlendi.
Kandilli Rasathanesi'nin depreme ilişkin paylaşımı şu şekilde
#DEPREMKandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) December 21, 2024
AVCILAR (ISTANBUL) https://t.co/MS2pjI3lIP
21.12.2024, 20:31:28 TSİ
Büyüklük: 3.0
Derinlik: 13.8 km#Kandilli