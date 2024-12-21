İstanbul'da DAEŞ operasyonunda 4 tutuklama

Polis ekipleri, çatışma bölgeleriyle irtibatlı olarak faaliyet yürüttükleri ve ülke açısından tehdit oluşturdukları değerlendirilen şüphelileri tespit etmiş, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyon kapsamında 19 şüpheliyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken 1'i serbest bırakıldı. 14 şüpheli ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.

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