Samsun'da 26 bin 160 sentetik ecza hapı ele geçirildi
Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 26 bin 160 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 2 zanlı yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Aralık 2024 22:07, Son Güncelleme : 21 Aralık 2024 22:08
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanan ve satanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, A.M.E. (26) ve K.K'nin (31) ikametine düzenledikleri operasyonda, 26 bin 160 sentetik ecza hapı ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlılar, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.