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TikTok o ülkede 1 yıl yasaklandı

Arnavutluk hükümetinin, Çinli sosyal paylaşım platformu TikTok'u en az 1 yıl yasaklama kararı aldığı belirtildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Aralık 2024 23:40, Son Güncelleme : 21 Aralık 2024 23:41
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TikTok o ülkede 1 yıl yasaklandı

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, yerel basına yaptığı açıklamada, ülkede bir süredir üzerinde tartışılan "TikTok yasaklanması çalışması" hakkında karar aldıklarını ifade etti.

Rama, karar kapsamında TikTok'un ülkede 2025 itibarıyla en az 1 yıllığına yasaklanacağını belirtti.

Bu arada söz konusu kararın ülkede 18 Kasım'da, 14 yaşındaki bir çocuğun akranı tarafından öldürülmesi sonrasında alınması dikkati çekti.

Olay

Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Fan Noli İlkokulunda 14 yaşındaki öğrenci Martin Cani, 18 Kasım'da bir başka öğrencinin bıçaklı saldırısında hayatını kaybetmişti.

Öğrenciler arasındaki tartışmanın sosyal medyadan başladığı ileri sürülmüştü.

Rama olay sonrası yaptığı ilk açıklamada, TikTok ve Snapchat'i yasaklamayı tartıştıklarını kaydetmişti.

Kaynak: AA

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