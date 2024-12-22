Seyhan Avşar ve T24 sitesindeki haber hakkında soruşturma başlatıldı

Motorine 58 kuruş zam geldi
Motorine 58 kuruş zam geldi
Emniyet'te FETÖ temizliği: 1194 personel pasif göreve çekildi
Emniyet'te FETÖ temizliği: 1194 personel pasif göreve çekildi
Öğretmenlikte kariyer basamaklarında yeni dönem
Öğretmenlikte kariyer basamaklarında yeni dönem
Asgari ücret ve emekli maaşında son rakamlar
Asgari ücret ve emekli maaşında son rakamlar
MEB 19 farklı alanda 50 milli eğitim uzman yardımcısı alacak
MEB 19 farklı alanda 50 milli eğitim uzman yardımcısı alacak
E-ticaret yüzde 1 stopaj dönemi 1 Ocak'ta başlıyor
E-ticaret yüzde 1 stopaj dönemi 1 Ocak'ta başlıyor
Marmaray günlük yolcu rekoru kırdı
Marmaray günlük yolcu rekoru kırdı
KPSS-2024/2 başvuruları ne zaman sona erecek?
KPSS-2024/2 başvuruları ne zaman sona erecek?
AFAD'dan 18 il için kuvvetli yağış uyarısı
AFAD'dan 18 il için kuvvetli yağış uyarısı
İstanbul'da deprem oldu
İstanbul'da deprem oldu
Manavgat'ta şiddetli yağış: 236 kişi mahsur kaldı
Manavgat'ta şiddetli yağış: 236 kişi mahsur kaldı
Bakan Tunç: Yeni anayasayı milletimize hediye etmek zorundayız
Bakan Tunç: Yeni anayasayı milletimize hediye etmek zorundayız
Erdoğan: Türkiye'nin darbe anayasası kamburundan kurtulması şarttır!
Erdoğan: Türkiye'nin darbe anayasası kamburundan kurtulması şarttır!
Bakan Yerlikaya, ülkesine dönüş yapan Suriyeli sayısını açıkladı
Bakan Yerlikaya, ülkesine dönüş yapan Suriyeli sayısını açıkladı
Hava trafiğine 'kümülonimbus' engeli
Hava trafiğine 'kümülonimbus' engeli
2025'te Resmi Tatiller hangi günlere denk geliyor?
2025'te Resmi Tatiller hangi günlere denk geliyor?
Taşıt kredisinde son durum: Oranlar geriledi mi?
Taşıt kredisinde son durum: Oranlar geriledi mi?
Sporcuların üzerine çığ düştü: 1 ölü 4 yaralı
Sporcuların üzerine çığ düştü: 1 ölü 4 yaralı
TBMM Genel Kurulu'nun 180 saatlik bütçe mesaisi sona erdi
TBMM Genel Kurulu'nun 180 saatlik bütçe mesaisi sona erdi
Yoğurt diye nişasta satmışlar
Yoğurt diye nişasta satmışlar
Tapuda yapay zeka dönemi başladı
Tapuda yapay zeka dönemi başladı
'Gelecek yıl bu dönem enflasyonu bu kadar konuşmayacağız'
'Gelecek yıl bu dönem enflasyonu bu kadar konuşmayacağız'
Suriyelilerin geri dönüşü için iki aşamalı plan
Suriyelilerin geri dönüşü için iki aşamalı plan
Meteoroloji uyardı... Erbain soğukları kapıda!
Meteoroloji uyardı... Erbain soğukları kapıda!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye halkına mektup
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye halkına mektup
Cep telefonu ve taşıt satışlarında taksit süreleri değişti
Cep telefonu ve taşıt satışlarında taksit süreleri değişti
Patrona yok işçiye var!
Patrona yok işçiye var!
2025 bütçesi Genel Kurulunda kabul edildi
2025 bütçesi Genel Kurulunda kabul edildi
Piyasalarda gözler 26 Aralık'ta faiz kararına çevrildi
Piyasalarda gözler 26 Aralık'ta faiz kararına çevrildi
Asgari ücret için kritik hafta: Gözler dördüncü toplantıda
Asgari ücret için kritik hafta: Gözler dördüncü toplantıda
Ana sayfaHaberler Terör

Seyhan Avşar ve T24 sitesindeki haber hakkında soruşturma başlatıldı

Gazeteci Seyhan Avşar ile T24 isimli haber sitesi hakkında "terör örgütü PKK üyeliği bulunan firari sanıklar övüldüğü" gerekçesiyle resen soruşturma başlatıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Aralık 2024 07:14, Son Güncelleme : 22 Aralık 2024 07:46
Yazdır
Seyhan Avşar ve T24 sitesindeki haber hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, T24 haber sitesinde yayımlanan "Gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin Suriye'de öldürüldü." başlıklı haber ile gazeteci Seyhan Avşar'ın sosyal medya paylaşımlarında terör örgütü PKK üyeliği bulunan firari sanıklar Daştan ve Bilgin'in övüldüğü belirtildi.

Avşar'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "gazetecilik faaliyetleri ve gazeteci kimlikleri nedeniyle öldürüldükleri" şeklinde yanıltıcı bilginin yayıldığının tespit edildiği aktarılan açıklamada, konuya ilişkin "terör örgütü propagandası yapmak" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" suçlarından resen soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Bu arada, Cihan Bilgin hakkında Mardin Sulh Ceza Hakimliğince "PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalama kararı olduğu öğrenildi.

Nazım Daştan hakkında ise Gaziantep 2. Ağır Ceza Hakimliğince "PKK/KCK-YPG/YDG-H silahlı terör örgütüne üye olmak" suçu ile "PKK/KCK terör örgütü propagandası yapmak"tan 5 farklı yakalama kararı olduğu, ayrıca "PKK/KCK silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" ile "terör örgütüne üye olmak" suçlarından da 6 adli kaydı bulunduğu kaydedildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber