Suriye uçakları PKK/YPG'yi vuracak

Suriye'deki yeni gelişmeler, kuzeydeki YPG-PKK terör örgütünün de sonunu getiriyor. Son birkaç günde hem Türkiye'nin hem de Suriye'deki yeni yönetimin yaptığı temaslarda terör örgütünün tasfiye edilmesi sürecini hızlandırdı. Terör örgütünün ABD'den de beklediği desteği bulamadığı ifade ediliyor.

Suriye yönetimi ve Türkiye, 'Kan dökülmeden diplomatik yollarla' problemin çözümü için çaba harcarken, YPG-PKK'nın direnmesi durumunda operasyonun düğmesine basılacak.

Hükümet cephesinde ve AK Parti'de yapılan değerlendirmelerde "Dünya tek ve birleşik bir Suriye istiyor. ABD de buna karşı çıkamayacaktır. ABD desteğini kesinlikle çekecek. Bunu kısa sürede görürüz. Şimdi Pentegon ve mevcut yönetim farklı düşünse de Trump yönetimi artık destek vermek istemeyecektir. Son gelişmeler de bunu gösteriyor. Zaten oradaki yapı ABD'nin desteği ile şu anda son demlerini yaşıyor. YPG çok sıkıştı ve silahlı mücadele yapmak istemiyor artık. Bir şekilde onlar da Suriye'deki yeni yönetime entegre olacak ve kısa süre içinde o bölgedeki silahlı unsurlar, Suriyeli olmayanlar gönderilecek. ABD bunu müzakere eder noktaya geldi. Bu olmazsa, Suriye yönetiminin ve gerekirse Türkiye'nin müdahale süreci başlayacak. Ayrıca yeni Suriye yönetimi 15-20 gün içinde hava kuvvetlerini de aktif hale getirecek. Savaş pilotları, savunma sistemleri, uçaklar, helikopterler hepsi şu anda yeniden bir yapılandırma içindeler. Bu aktif olduktan sonra güçlü bir şekilde YPG bölgesine müdahale başlar" görüşü dile getiriliyor.

ORTAK KOMİTE GÜNDEMDE



Öte yandan Suriye'nin her anlamda yeniden ayağa kaldırılması için Türkiye adeta bir seferberlik ilan etmiş durumda. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kurmayları ile yaptığı toplantılarda Suriye ile ilişkiler konusunda bir çerçeve çizildiği belirtildi. Edinilen bilgilere göre Cumhurbaşkanı "Biz onlara her türlü desteği vermeye hazırız. Ama talep onlardan gelmeli. Talep gelirse istedikleri konularda onlara yardımcı olacağız" dedi.

Suriye yönetiminin de Türkiye'ye "Bizim size ihtiyacımız var. Her alanda desteğinizi bekliyoruz" mesajı ilettiği ifade edildi. Bu sebeple Türkiye, enerjiden, ulaştırmaya; iletişimden, idari, siyasi, kurumsal yapıların yeniden yapılandırılmasına kadar her başlıkta Suriye'ye yeni dönemde destek olacak.

AK Parti kaynakları, "İki ülke arasında bakanların yer alacağı ortak bir komite kurulabilir. Suriye'deki yeni dönemde neler yapılabileceği gerek hukuki gerekse ekonomik anlamda atılacak adımlar konusunda destek verilecek. Her türlü lojistik ve fikri destek sağlanacak" diye konuştu.

YÜCEL KAYAOĞLU