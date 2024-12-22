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Kavşağa süratli giren otomobil anıt duvarına çarptı: 1 ölü

Denizli'de kavşağa süratli giren otomobil, kavşaktaki 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nın duvarına çarparak hurdaya döndü. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 22 Aralık 2024 09:07, Son Güncelleme : 22 Aralık 2024 09:09
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Kavşağa süratli giren otomobil anıt duvarına çarptı: 1 ölü

Kaza, Merkezefendi ilçesi Selçuk Bey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Bahadır Dizgin (41) idaresindeki 20 AOR 548 plakalı Peugeot marka otomobil seyir halindeyken kavşağa süratli girdi. Sürat nedeniyle sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil kavşak kaldırımını aşarak 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nın duvarına çarptı. Çarpma sonucu otomobil hurdaya dönerken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri otomobil sürücüsü Bahadır Dizgin'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Aynı araçta yolcu konumunda bulunan Aysun K., ise sağlık ekipleri tarafından ambulansla Denizli Devlet Hastanesine sevk edildi. Aysun K.'nin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısı tarafından yapılan incelemelerin ardından Bahadır Dizgin'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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