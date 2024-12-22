Adana merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 26 tutuklama

Teknik ve fiziki takip sonucu kimliği tespit edilen 32 şüpheli, 20 Aralık'ta Adana, Ankara, Antalya ve Konya'daki adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanmıştı.

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