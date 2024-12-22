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Hastaneye çarpan ambulans helikopter düştü: 4 ölü

Muğla Valisi İdris Akbıyık, helikopterin Muğla'da Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çarpması sonucu 2 pilot, 1 hekim ve 1 sağlık personelinin vefat ettiğini bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Aralık 2024 10:38, Son Güncelleme : 22 Aralık 2024 12:16
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Ambulans helikopter, Menteşe ilçesindeki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin binasına çarptı.

Helikopter daha sonra boş alana düştü.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

4 kişi vefat etti

Muğla Valisi İdris Akbıyık, yaptığı açıklamada, saat 10.06 sıralarında Menşete ilçesinde Kötekli Mahallesi'ndeki Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünden kalkan Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopterin kalkış esnasında hastanenin 4. katına çarptığını söyledi.

Çarpma sonucu helikopterin düştüğünü dile getiren Akbıyık, "Helikopterde bulunan 2 pilot, 1 hekim ve bir personelimiz vefat ediyor. Yoğun sis var. Sebebi araştırılıyor." dedi.

Olay sonrası itfaiye, AFAD ve diğer ekiplerin kaza yerine sevk edildiğini anlatan Akbıyık, ilk bilgilere göre helikopterin Antalya'ya gitmek üzere havalandığını kaydetti.

Hastanenin iç kısmında herhangi bir sıkıntı olmadığını sadece hasar meydana geldiğini aktaran Akbıyık, kazanın nedeniyle ilgili araştırmaların devam ettiğini bildirdi.

Akbıyık, vefat edenlere başsağlığı diledi.

Sağlık Bakanlığından açıklama

Sağlık Bakanlığı, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine çarparak boş bir alana düşen helikopter kazasında, 2 pilot, 1 hekim ve 1 sağlık çalışanı olmak üzere 4 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bakanlığa bağlı hizmet veren bir ambulans helikopterin, havalanırken Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine çarparak boş bir alana düştüğü belirtildi.

Kazada 2 pilot, 1 hekim ve 1 sağlık çalışanı olmak üzere 4 kişinin yaşamını yitirdiği aktarılan açıklamada, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır dileriz. Başımız sağ olsun. Olayla ilgili incelemeler devam etmekte olup, kamuoyuna gerekli bilgilendirme yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

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