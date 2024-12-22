Öğretmenlerin Kariyer Basamaklarında Son Durum
Milli Eğitim Bakanlığı kariyer basamaklarını (uzman/başöğretmenlik) da içeren yönetmeliği yayımladı. Yönetmeliğe göre kariyer basamaklarında süreç şu şekilde işleyecek...
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Aralık 2024 10:50, Son Güncelleme : 22 Aralık 2024 10:51
Daha önce konuya ilişkin ele aldığımız yazıda yönetmelik yayımlanması gerektiğini
belirtmiştik.
https://www.memurlar.net/haber/1115534/ogretmenlerin-kariyer-basamaklari-sureci-nasil-isleyecek.html
MEB kariyer basamaklarını (uzman/başöğretmenlik) da içeren yönetmeliği yayımladı.
https://www.memurlar.net/haber/1121940/ogretmenlik-meslegi-kariyer-basamaklari-yonetmeligi-yayimlandi.html
Yönetmeliğe göre;
- Başvuru için duyuru yılda bir kaç kez yayımlanabilecek.
- 10 yıllık hizmet süresini dolduran öğretmenler uzman öğretmenlik için başvurabilecekler.
- Uzman öğretmenlikte 10 yıl şartı kaldırıldığından öğretmenlikte (uzman öğretmenlik süresi dahil) 20 yılını dolduranlar ise başöğretmenlik için başvurabilecekler.
- Ücretli öğretmenlik, sözleşmeli öğretmenlik, özel öğretim kurumlarında
öğretmenlik, özel öğretim kurumlarında uzman öğreticilik, yıllık izin, mazeret
izni, kurum içi/dışı görevlendirmeler süre hesabına katılacak.
Ayrıca;
- MEB muhtemelen pazartesi günü duyuruyu yayımlayacak.
- Eğitimin 80 ders ve online (12-20 dakikalık) olması bekleniyor.
- Takvim de duyuruya göre netleşecek.
Maksut BALMUK
Öğretmen, Yazar