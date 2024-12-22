TÜİK açıkladı: Yurt dışına beyin göçünün en çok olduğu alanlar

Nefes Gazetesi'nin TÜİK verilerini kaynak gösterdiği haberine göre; bilişim ve iletişim teknolojileri alanı yüzde 6,8 oranıyla en yüksek beyin göçü yaşanan bölüm olurken, bunu sırasıyla mühendislik, imalat ve inşaat (yüzde 4,4) ve doğa bilimleri, matematik ve istatistik (yüzde 2,6) izledi.

En yüksek beyin göçüne sahip lisans programları şu şekilde sıralanıyor:

Moleküler biyoloji ve genetik: %17,9

Biyomühendislik: %10,2

İşletme mühendisliği: %9,8

Elektronik mühendisliği: %9,1

Matematik mühendisliği: %8,9

Bilgisayar mühendisliği: %8,4

Bu alanlar, yurtdışında kariyer fırsatları arayan öğrenciler için en popüler tercihlerin başında yer alıyor.

Ülkelere göre bölüm dağılımı nasıl?



Göç eden öğrencilerin tercih ettiği ilk beş ülke, sırasıyla ABD, Almanya, Birleşik Krallık, Hollanda ve Kanada oldu. Bu ülkeler, Türk üniversitelerinden mezun olan öğrencilerin en fazla tercih ettiği destinasyonlar olarak öne çıkıyor.

TÜİK'in 2023 verilerine göre, en çok göç edilen ilk beş ülkeye göre mezunların tamamladığı ilk beş bölüme bakıldığında ABD'ye sırasıyla işletme, bilgisayar mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, endüstri mühendisliği ve makine mühendisliği mezunları göç etti.

ABD'nin ardından Almanya'ya bilgisayar mühendisliği, makine mühendisliği, işletme, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği;

Birleşik Krallık'a bilgisayar mühendisliği, işletme, makine mühendisliği, endüstri mühendisliği ve iktisat;

Hollanda'ya bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, makine mühendisliği, işletme ve elektrik-elektronik mühendisliği;

Kanada'ya işletme, endüstri mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, makine mühendisliği ve iktisat mezunları göç etti.