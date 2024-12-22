Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'li 6 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde PKK/YPG'li 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Aralık 2024 13:30, Son Güncelleme : 22 Aralık 2024 13:34
Bakanlıktan, "Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamıyor, kaçamayacak" notuyla yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Her nerede olursa olsunlar, terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek."