Ankara'da 7 katlı apartmanda korkutan yangın

Alevler kısa sürede büyürken, ilk belirlemelere göre doğal gaz kaynaklı patlama oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye, sağlık ve doğal gaz arıza ekipleri sevk edildi.

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