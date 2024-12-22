Beşiktaş'tan seçim açıklaması
Beşiktaş'ta Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı 29 Aralık Pazar günü yapılacak.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Aralık 2024 16:05, Son Güncelleme : 22 Aralık 2024 15:59
Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüzün Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın 22 Aralık 2024 Pazar günü saat 10.00'da Zuhuratbaba Mahallesi, Ataköy Bulvarı, No:14 Bakırköy-İstanbul adresinde bulunan Sinan Erdem Spor Salonu'nda aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere yapılacağı ilan edilmişti.
Bugün çoğunluk sağlanamadığından ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 29 Aralık 2024 Pazar günü saat 10.00'dan itibaren aynı gündemle aynı yerde yapılacaktır. Sayın Üyelerimizin toplantıya katılmalarını dileriz."