Yılbaşı tatili hareketliliği: Rezervasyonlarda yüzde 20 artış

Cevdet Yılmaz: Yaşasın Türkiye Suriye dostluğu
Cevdet Yılmaz: Yaşasın Türkiye Suriye dostluğu
Türkiye 2024'te en çok hangi konuları konuştu?
Türkiye 2024'te en çok hangi konuları konuştu?
Yatarken telefonla uğraşanlar dikkat!
Yatarken telefonla uğraşanlar dikkat!
Ankara'da 7 katlı apartmanda korkutan yangın
Ankara'da 7 katlı apartmanda korkutan yangın
Bahçeli: Şam fethedildiyse Kudüs'ün fethi de yakındır
Bahçeli: Şam fethedildiyse Kudüs'ün fethi de yakındır
İstanbul Barosu Başkanı ile yönetim kurulu üyeleri hakkında resen soruşturma
İstanbul Barosu Başkanı ile yönetim kurulu üyeleri hakkında resen soruşturma
Helikopter kazasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu
Helikopter kazasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu
Türkiye'nin dijital Gelir İdaresi vizyonu gerçek oldu
Türkiye'nin dijital Gelir İdaresi vizyonu gerçek oldu
Memurlara ilişkin düzenlemeler içeren teklif Genel Kurul'a gelecek
Memurlara ilişkin düzenlemeler içeren teklif Genel Kurul'a gelecek
Asgari Ücrette karar haftası: Salı veya çarşamba açıklanacak
Asgari Ücrette karar haftası: Salı veya çarşamba açıklanacak
TÜİK açıkladı: Yurt dışına beyin göçünün en çok olduğu alanlar
TÜİK açıkladı: Yurt dışına beyin göçünün en çok olduğu alanlar
Suriyelilerin geri dönüşünü kolaylaştıracak yeni düzenlemeler
Suriyelilerin geri dönüşünü kolaylaştıracak yeni düzenlemeler
Motorine 58 kuruş zam geldi
Motorine 58 kuruş zam geldi
Emniyet'te FETÖ temizliği: 1194 personel pasif göreve çekildi
Emniyet'te FETÖ temizliği: 1194 personel pasif göreve çekildi
Öğretmenlikte kariyer basamaklarında yeni dönem
Öğretmenlikte kariyer basamaklarında yeni dönem
Asgari ücret ve emekli maaşında son rakamlar
Asgari ücret ve emekli maaşında son rakamlar
MEB 19 farklı alanda 50 milli eğitim uzman yardımcısı alacak
MEB 19 farklı alanda 50 milli eğitim uzman yardımcısı alacak
E-ticaret yüzde 1 stopaj dönemi 1 Ocak'ta başlıyor
E-ticaret yüzde 1 stopaj dönemi 1 Ocak'ta başlıyor
Marmaray günlük yolcu rekoru kırdı
Marmaray günlük yolcu rekoru kırdı
KPSS-2024/2 başvuruları ne zaman sona erecek?
KPSS-2024/2 başvuruları ne zaman sona erecek?
AFAD'dan 18 il için kuvvetli yağış uyarısı
AFAD'dan 18 il için kuvvetli yağış uyarısı
İstanbul'da deprem oldu
İstanbul'da deprem oldu
Manavgat'ta şiddetli yağış: 236 kişi mahsur kaldı
Manavgat'ta şiddetli yağış: 236 kişi mahsur kaldı
Bakan Tunç: Yeni anayasayı milletimize hediye etmek zorundayız
Bakan Tunç: Yeni anayasayı milletimize hediye etmek zorundayız
Erdoğan: Türkiye'nin darbe anayasası kamburundan kurtulması şarttır!
Erdoğan: Türkiye'nin darbe anayasası kamburundan kurtulması şarttır!
Bakan Yerlikaya, ülkesine dönüş yapan Suriyeli sayısını açıkladı
Bakan Yerlikaya, ülkesine dönüş yapan Suriyeli sayısını açıkladı
Hava trafiğine 'kümülonimbus' engeli
Hava trafiğine 'kümülonimbus' engeli
2025'te Resmi Tatiller hangi günlere denk geliyor?
2025'te Resmi Tatiller hangi günlere denk geliyor?
Taşıt kredisinde son durum: Oranlar geriledi mi?
Taşıt kredisinde son durum: Oranlar geriledi mi?
Sporcuların üzerine çığ düştü: 1 ölü 4 yaralı
Sporcuların üzerine çığ düştü: 1 ölü 4 yaralı
Ana sayfaHaberler Yaşam

Yılbaşı tatili hareketliliği: Rezervasyonlarda yüzde 20 artış

Yılbaşı tatilinin bu yıl hafta içine denk gelmesi nedeniyle yurt içinde tatil planlaması yapanlar 2-3 günlük turları tercih ediyor. Yeni yıla yurt dışında gireceklerse 4 gecelik turlara ilgi gösteriyor. Rezervasyonlarda geçen seneye göre yüzde 15-20 civarında artış var.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Aralık 2024 17:00, Son Güncelleme : 22 Aralık 2024 16:54
Yazdır
Yılbaşı tatili hareketliliği: Rezervasyonlarda yüzde 20 artış

Bu yılbaşı tatilinin salı akşamına denk gelmesi nedeniyle birçok otel kutlama programını hafta sonuyla birleştirdi.

Yurt içi tatilcilerin çoğunluğu 2 ya da 3 günlük planlamalar yaptı. Tatili hafta sonuyla birleştirenler, 28 Aralık Cumartesi gününden 1 Ocak Çarşamba gününe kadar 4 günlük tatile çıkacak.

Türkiye'de yılbaşı tatilinin en önemli adresi olan Antalya'da yerli turist için ünlü sanatçıların konser programları, 24 Aralık ve 7 Ocak Noel kutlamaları için yurt dışından gelen yabancı turistler için de özel programlar hazırlandı.

YURT İÇİ 2-3, YURT DIŞI 4 GECELİK TURLAR

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, yılbaşı tatilinin hafta ortasına denk gelmesi nedeniyle bu yılbaşında daha çok kısa tur programlarının öne çıktığını söyledi.

Yurt dışı tatil seyahatlerinde 4 gecelik, yurt içindeyse 2- 3 gecelik turların tercih edildiğini dile getiren Bağlıkaya, "Yılbaşı tatilini hafta sonuyla birleştirerek daha uzun planlama yapan vatandaşlarımız için de seyahat acentelerimiz uygun tatil paketleri hazırladı. Yılbaşı dönemine yönelik rezervasyon sayısında geçen yıla göre yüzde 15-20 civarında artış olduğunu gözlemliyoruz." dedi.

YURT İÇİNDE HER BÖLGEDE HAREKETLİLİK

Yurt içinde büyük şehirlere yakın yerler olan Sakarya-Sapanca, Bolu-Abant, Yalova, Bursa, İstanbul'da Şile ve Ağva gibi destinasyonların yılbaşı döneminde tercih edildiğini anlatan Firuz Bağlıkaya, "Yine başta Uludağ olmak üzere kayak merkezlerinin bulunduğu tatil bölgeleri; Pamukkale, Afyon ve Denizli gibi lokasyonlardaki termal oteller; Ege'de Ayvalık ve Çeşme, Akdeniz Bölgesi'nde ise Antalya öne çıkıyor. Bunun yanı sıra seyahat acentelerimizin hazırladığı Kapadokya turları, turistik Doğu Ekspresi ile Kars turu gibi ürünler de ilgi çekiyor." diye konuştu.

YURT DIŞINDA VİZESİZ TURLARA İLGİ

Yurt dışındaysa vizesiz destinasyonlara talebin yüksek olduğunu ifade eden Bağlıkaya, özellikle yakın mesafedeki Balkan ülkeleri ve KKTC'nin yılbaşı için yoğun talep aldığını dile getirdi. Yunanistan turlarına da ilginin devam ettiğini belirten Bağlıkaya, bunlar dışında İtalya, Dubai, Hollanda, Portekiz, Fransa turlarının talep gördüğüne dikkati çekti.

FİYATLAR YÜZDE 25-30 ARTTI

Yılbaşı tur fiyatlarının gidilecek bölgeye, konaklanacak otel kategorisine ve sunulan hizmetlerin çeşitliliğine bağlı olarak değişiklik gösterdiğine de işaret eden Firuz Bağlıkaya, şöyle devam etti:

"Seyahat acentelerimiz farklı bütçelere göre programlar hazırladı. Ancak genel bir değerlendirme yapacak olursak yurt dışı turların, döviz bazında bir önceki yılla benzer bir seyir izlediğini ifade edebiliriz. Yurt içi yılbaşı turlarındaki fiyatlardaysa yüzde 25- 30 aralığında artış söz konusu. Vatandaşlarımıza, güvenli ve sorunsuz bir tatil için TÜRSAB üyesi seyahat acentelerini tercih etmelerini öneriyor, mutlu ve sağlıklı bir yıl diliyoruz"

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber