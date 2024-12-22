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Gaziantep'te otomobil ile halk otobüsü çarpıştı: 5 yaralı

Gaziantep'te otomobil ile halk otobüsü çarpıştı. Otobüsün yan yatması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 22 Aralık 2024 17:06, Son Güncelleme : 22 Aralık 2024 17:08
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Gaziantep'te otomobil ile halk otobüsü çarpıştı: 5 yaralı

Kaza, öğle saatlerinden sonra Nizip ilçesi kırsal Karaburç Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen halk otobüsü çarpıştı. Çarpışmanın ardından halk otobüsü yan yatarken çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile otobüsteki 4 kişiyi ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırdı.

Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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