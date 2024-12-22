Kayserispor Başkanı Ali Çamlı istifa etti
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Süper Lig'de Galatasaray'a sahasında aldıkları 5-1'lik mağlubiyetin ardından istifa ettiğini açıkladı.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 22 Aralık 2024 19:07, Son Güncelleme : 22 Aralık 2024 19:08
Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray'a sahasında 5-1 mağlup oldu.
Mücadele sırasında tribünlerden "Yönetim istifa" sesleri yükselmişti.
Maçın ardından açıklama yapan sarı-kırmızılıların başkanı Ali Çamlı, "Bizlere "yönetim istifa" diyenler rahat etsin, istifa ettim." diye konuştu.