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Yokuşta kayan kamyonet park halindeki 11 araca çarptı

Ankara'da yokuş çıkarken geri kayan kamyonet, park halindeki 11 araca çarparak devrildi. Kamyonet sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 22 Aralık 2024 19:47, Son Güncelleme : 22 Aralık 2024 19:50
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Yokuşta kayan kamyonet park halindeki 11 araca çarptı

Kaza, saat 13.30 sıralarında Çankaya ilçesi Yukarı Dikmen Mahallesi 660'ıncı Sokak'ta meydana geldi. A.K. idaresindeki 06 BZU 546 plakalı hafriyat yüklü kamyonet, yokuş çıkarken kayarak sokak üzerinde park halinde bulunan 11 araca çarptı.

Kamyonet, araçlara çarptıktan sonra devrilerek durdu. Kazada hafif şekilde yaralanan kamyonet sürücü A.K., ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Maddi hasar meydana gelen 11 araç, çekiciler ile olay yerinden kaldırıldı.

"ÇOK DİK BİR YOKUŞ BURASI"

Mahalle sakinlerinden Erdem Kara, "Çok dik bir yokuş burası. Aşağıdaki inşaatlardan dolayı burada inanılmaz bir damperli kamyon trafiği var. Oturduğunuz binaya titreşim yapacak kadar büyük bir hacim var. Bir tanesinin freni patlasa burada facia olabilir. Kamyonet bizim binanın oraya kadar çıktı ve sonra aşağı kayarak devrildi. Şans eseri dün otomobilimi otoparka çektim" dedi.

Otomobili hasar alan Fırat Kon ise "13.30 sıralarında evde oturuyorduk sese çıktık. Bir anda çok ciddi bir ses çıktı. Çıkıp baktığımız zaman kamyonetin hepsine çarptığını gördük. Kamyonet yüklü olduğu için çekemedi sanırım" ifadelerini kullandı.

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