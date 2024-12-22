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Galatasaray, Kayserispor'u 5-1'le geçti; Fenerbahçe'yle farkı açtı

Süper Lig'in lideri Galatasaray, bugün 17'nci hafta maçında deplasmanda Kayserispor'la karşılaştı. İstanbul temsilcisi maçı 5-1 kazanırken, ikinci Fenerbahçe'yle farkı 8 puana çıkardı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Aralık 2024 20:07, Son Güncelleme : 22 Aralık 2024 20:11
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Galatasaray, Kayserispor'u 5-1'le geçti; Fenerbahçe'yle farkı açtı

Galatasaray, bugün Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Bellona Kayserispor'la karşılaştı.

RHG Enertürk Enerji Stadı'ndaki maça hızlı başlayan Galatasaray, 4. dakikada Victor Osimhen'in penaltıdan attığı golle öne geçti. Golün şokunu çabuk atlatan Kayseri temsilcisi, 14. dakikada Stephane Bahoken'in golüyle 1-1 beraberliği sağladı.

Orta saha mücadelesi şeklinde devam eden karşılaşmada 29. dakikada Barış Alper Yılmaz ile fileleri havalandıran konuk takım, yeniden üstünlük kurdu. Kalan bölümde daha tehlikeli ataklar geliştiren taraf ev sahibi Kayserispor olsa da Galatasaray devre arasına 2-1 önde girdi.

İkinci yarı...

İkinci yarıda üstün bir performans sergileyen İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, 51. dakikada Yunus Akgün, 71. dakikada Osimhen ve 87. dakikada Barış Alper'in attığı gollerle 5-1'lik galibiyete uzandı.

Ligde namağlup yoluna devam eden Galatasaray, 16. maçında 14. galibiyetini aldı. İki de beraberliği bulunan sarı-kırmızılı takım, puanını 44'e yükseltti. En yakın takipçisi Fenerbahçe'nin ikas Eyüpspor ile 1-1 berabere kalarak 2 puan kaybettiği haftada hata yapmayan Galatasaray, rakibiyle puan farkını 8'e çıkardı.

Kayserispor ise 16. maçında 7. kez yenilerek 15 puanda kaldı.

20 maçtır yenilmiyor

Galatasaray, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son 20 maçta mağlup olmadı.

Son olarak 27 Ağustos tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys'a sahasında 1-0 mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında çıktığı 20 maçta 15 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de çıktığı tüm deplasman maçlarını kazandı.

Kayseri deplasmanında bir ilk

Galatasaray, Kayserispor ile deplasmanda oynadığı maçlardaki en farklı ve gollü galibiyetini elde etti.

Kayseri deplasmanında 3 maç sonra kazanan Okan Buruk'un öğrencileri, toplamda 29. lig müsabakasında 13. galibiyetini elde etti. Sarı-kırmızılı ekip, daha önce dış sahada rakibine karşı en farklı galibiyeti 3-0'lık skorlarla aldı.

Galatasaray, bugünkü 5-1'lik skorla Kayserispor'a karşı rekabetteki en farklı ve gollü dış saha galibiyetini yaşadı.

Süper Lig'in en golcüsü

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de yaklaşık maç başına 3 gol atarak yoluna devam ediyor.

Sarı-kırmızılı ekip, namağlup liderlik koltuğunda oturduğu ligde 16. maçında 47 gole ulaştı. Ligin en golcü takımı olan Galatasaray, maç başına 2,93 gol ortalaması yakaladı.

Galatasaray'ın bu başarısında 9 gole ulaşan Victor Osimhen, 8. golünü atan Barış Alper Yılmaz, beşer gollü Michy Batshuayi ve Yunus Akgün, dörder gollü Dries Mertens ve Mauro Icardi büyük pay aldı.

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