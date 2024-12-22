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ABB'nin Güvenpark'a kurduğu dijital pano TMMOB tarafından şikayet edildi

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) Güvenpark'ta kurduğu dijital panonun sit alanına yerleştirildiği gerekçesiyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına şikayette bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Aralık 2024 20:35, Son Güncelleme : 22 Aralık 2024 20:37
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ABB'nin Güvenpark'a kurduğu dijital pano TMMOB tarafından şikayet edildi

Alınan bilgiye göre ABB, Kızılay'da Güvenpark metro çıkışına dijital pano yerleştirdi.

TMMOB ise panonun 1. Derece Doğal Sit Alanı statüsündeki bölgede bulunması gerekçesiyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına şikayette bulundu.

Şikayet üzerine konu ilgili bakanlık tarafından incelemeye alındı. Bakanlıkta, durumun değerlendirilmesi için komisyon toplanacağı öğrenildi.

ABB'den konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada ise Kızılay Güvenpark'ta kurulan panonun yalnızca geçici bir uygulama olduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Aynı zamanda da sökülüp takılabilir bir şekilde inşa edilmiş olup kalıcılığı söz konusu değildir. Bu pano, yılbaşı ve yeni yıl kutlamaları kapsamında şehir estetiğini artırmak ve vatandaşlara duyuru yapılmasını kolaylaştırmak amacıyla yerleştirilmiştir. Süreç, yılbaşı atmosferine katkı sağlamak adına sınırlı bir süreyi kapsayacak şekilde planlanmıştır. Söz konusu panonun herhangi bir kalıcı proje kapsamında olmadığı ve ilgili yasal prosedürler çerçevesinde hareket edildiği konusunda tüm kamuoyunu bilgilendiririz. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman şehir kültürünü ve tarihi değerleri koruma hassasiyetine sahip olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz."

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