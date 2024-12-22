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Çelik'ten Özgür Özel'e: Cumhurbaşkanı'mız haklı çıktı mı çıkmadı mı?

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında yaptığı değerlendirmelere sert yanıt verdi. Çelik, Suriye'deki gelişmeler ve Türkiye'nin bölgedeki duruşuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Aralık 2024 21:00, Son Güncelleme : 22 Aralık 2024 21:03
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Çelik'ten Özgür Özel'e: Cumhurbaşkanı'mız haklı çıktı mı çıkmadı mı?

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Erdoğan 13 yıl sonra bu sonuçtan dolayı haklı çıktım demesin." sözlerine, "Cumhurbaşkanı'mız haklı çıktı mı çıkmadı mı Suriye halkına sor, onlar ne diyor? Eğer Suriye halkına sorarsan onlar Cumhurbaşkanı'mızın haklı çıktığını söylerler. Esed'e sorarsanız başka bir cevap alırsınız. Bu da sizin utancınız olur" yanıtını verdi.

CHP'ye Eleştiri: "Parti İçi Karmaşıklık"

Çelik, AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin birinci partisi olmaya devam ettiğini belirtti. CHP içindeki parti yönetimini eleştirerek, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin içi, Orta Doğu'dan daha karışık. Kendi iç meseleleriyle uğraşmaktan milletin gündemine yanıt veremiyorlar," ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye Politikası

Çelik, Erdoğan'ın insani değerler çerçevesindeki duruşunu överek, sığınmacılar ve bölgesel güvenlik konularında kararlı bir politika izlediğini söyledi. Çelik, 2016'dan itibaren düzenlenen sınır ötesi operasyonların Türkiye'nin milli güvenliği için önemine dikkat çekti. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı gibi operasyonların, terör örgütlerini sınırdan uzaklaştırdığını belirtti.

"Tarihin Doğru Tarafında Durduk"

Ömer Çelik, Türkiye'nin bölgedeki rolünün insani değerlere dayandığını vurguladı:

Sığınmacılar: Türkiye'nin, Akdeniz'de sığınmacıları ölüme terk eden ülkelerin aksine, insanlık dersi verdiğini ifade etti.

Liderlik: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözüyle milli güvenliği sağlayan operasyonlara liderlik ettiğini söyledi.

Özgür Özel'e Yanıt

CHP lideri Özgür Özel'in eleştirilerine cevap veren Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın politikalarının Suriye halkı tarafından desteklendiğini belirtti. "Cumhurbaşkanımız haklı çıktı mı çıkmadı mı? Suriye halkına sorun. Onlar Cumhurbaşkanımızın haklı çıktığını söylüyor," diyerek Özel'in sözlerini eleştirdi.

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