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Fahrettin Altun'dan CHP Sözcüsü Yücel'e tepki

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel'e tepki gösterdi. Altun, "Anlaşılan Türkiye'nin son dönemde uluslararası arenada elde ettiği büyük kazanımlardan her zamanki gibi duyduğunuz rahatsızlığı, olabilecek en sakil şekilde ortaya dökmüşsünüz" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Aralık 2024 21:48, Son Güncelleme : 22 Aralık 2024 21:53
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Fahrettin Altun'dan CHP Sözcüsü Yücel'e tepki

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Sözcüsü Yücel'in paylaşımını alıntı yaparak, şunları kaydetti:

"Deniz Yücel. Anlaşılan Türkiye'nin son dönemde uluslararası arenada elde ettiği büyük kazanımlardan her zamanki gibi duyduğunuz rahatsızlığı, olabilecek en sakil şekilde ortaya dökmüşsünüz. Yine anlaşılan bu zırvaları da büyük bir gaflet ve unutkanlık içinde yazmışsınız. O yüzden size birkaç hatırlatma yapmak gerekiyor. Kimin işine geldiğinde günlük siyasi çıkarlar uğruna Cumhuriyet'in değerleriyle, kazanımlarıyla, birliğimizle, bütünlüğümüzle bir oyuncak gibi oynadığını milletimiz çok iyi bilmektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kesin bir zaferle, alnı ak şekilde çıktığı, partinizin ağır bir hezimetle ayrıldığı, mazlumları sevindiren, zalimleri ve işbirlikçi odakları üzen 2023 seçimleri, aziz Türk milletinin sahip olduğu bu bilincin en önemli örneği olmuştur. Hatırlatırız."

"Devrik genel başkanınızın kahvesini yudumlamaya nasıl gittiğini de unutmadık"

CHP'nin "çağdaş" diye nitelendirdiği eğitimin ne olduğunu da gayet iyi bildiklerini vurgulayan Altun, şu ifadeleri kullandı:

"Sizin zihniyetinizle eğitimi bir araya getirdiğimizde, sakallı diyerek, sarıklı-cübbeli diyerek, başörtülü diyerek insanların en temel hakkı olan eğitim imkanlarını elinden almaktan başka bir şey gelmiyor insanların aklına. Hatırlatırız. Sizin demokrasiyi askıya almak deyince ne yaptığınızı da çok çok iyi biliyoruz. Bu millet 15 Temmuz'da Recep Tayyip Erdoğan'ın etrafında kenetlenip, serden geçip darbecilere karşı göğsünü siper ederken, devrik genel başkanınızın o darbecilerin tankları arasından sıvışıp Bakırköy'e kahvesini yudumlamaya nasıl gittiğini de unutmadık. Hatırlatırız. Türkiye'nin almaya çalıştığı her kritik virajda terör örgütlerine selam çakan, dış odaklara gidip ülkesini şikayet eden, her meselede 'acaba iktidara mı yarar' paranoyasından kurtulamayıp mütemadiyen patinaja mahkum olan zihniyetinizin, dış siyasete dair hiçbir şeyden anlamadığını, söyleyecek hiçbir sözünüzün olmadığını defalarca gördük. Hatırlatırız."

"Dar vizyonunuzla size başarılar dileriz"

Altun, açıklamasına şöyle devam etti:

"Atatürk'ün 'Yurtta Barış Dünyada Barış' sözünü sadece Batı'ya bakmaktan ibaret bir yaklaşım olarak algılayan dar vizyonunuzla size -sanmıyorum ama- başarılar dileriz. Zira Türk milleti böylesine önemli bir sözün bile içini boşaltabilen bir karanlığa asla ülkesinin geleceğini teslim etmez. Hatırlatırız. Türk Milleti asildir. İradesini de bu asaleti en iyi şekilde yansıtabilen, temsil edebilene emanet eder. Güçlü Türkiye'nin lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği hükümetimize, seçilmiş milli iradeye soytarı demek de sizin haddiniz değildir. Bilmeyene bildiririz. Hatırlatırız."

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