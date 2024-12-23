23 Aralık 2024'ten önemli gündem başlıkları.

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Üsküp'te Kalkandelen Üniversitesi'nde "Yeni Küresel Sistem Arayışı" konferansına ve Maarif Vakfı tarafından düzenlenen "21 Aralık Türkçe Bayramı" programına iştirak edecek.

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Şehit Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay, Bekçi Hasan ve Bekçi Şevki için düzenlenecek anma törenine katılacak.

(İzmir/10.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "İkaz-İklimsel Kalkınma Zirvesi"ne iştirak edecek.

(Ankara/10.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2024-2025 Sezonu Turistik Doğu Ekspresi Treni Uğurlama Töreni'ne katılacak.

(Ankara/13.00)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin tarımsal girdi fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin, geçici yönetimin kurulmasının ardından ülkedeki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/Halep)

2- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Türkiye Yükseköğretim Meclisi İstişare Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/14.00)

2- Muğla'da ambulans helikopterin hastane binasına çarparak düşmesi sonucu yaşamını yitiren 4 kişiden pilot Tamer Gönül, doktor Cengiz Çoşkun ve acil tıp teknisyeni Selçuk Saykal için Antalya'da, pilot Bayram Çiçek için Mersin'in Mut ilçesinde cenaze töreni düzenlenecek.

(Antalya/11.00/Mersin/15.22)

3- Erzurum'da çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden milli judocu Emre Yazgan'ın cenazesi, öğle vakti düzenlenecek törenin ardından Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı Yukarıköy Mahallesi'nde toprağa verilecek.

(Trabzon/12.28)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 17. haftası; Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor ve RAMS Başakşehir-Kasımpaşa maçlarıyla tamamlanacak.

(Mersin/İstanbul/20.00)

2- Trendyol 1. Lig'in 17. haftası; Gençlerbirliği-Adanaspor ve Amed Sportif Faaliyetler-Central Hospital Ümraniyespor maçlarıyla sona erecek.

(Ankara/Diyarbakır/20.00)

3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftası, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Anadolu Efes maçıyla tamamlanacak.

(Denizli/19.00)

4- Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 17. haftası 1 maçla tamamlanacak.