Bingöl'ün 3 ilçesinde eğitime kar engeli
Bingöl'ün Adaklı, Kiğı ve Yayladere ilçelerinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verildi. Hamile ve engelli kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Aralık 2024 07:19, Son Güncelleme : 23 Aralık 2024 07:29
Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde kar yağışı ve hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.
Buna bağlı olarak ulaşımda gerçekleşebilecek tehlikelere karşı tedbir amacıyla Adaklı, Kiğı, Yayladere ilçeleri ile merkeze bağlı Sancak Beldesi ve Sudüğünü köyünde taşımalı eğitime bugün ara verildiği duyuruldu.
Hamile ve engelli kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.