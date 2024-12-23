Cenazeye gidenleri taşıyan midibüs devrildi: 1 kişi öldü, 23 kişi yaralandı

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Sağlık Sigortasında İlk Ay Sigortam.net' ten!
Sağlık Sigortasında İlk Ay Sigortam.net' ten!
Sponsorlu İçerik
Mecliste gündem memurlara yönelik düzenleme ve GSS borçları
Mecliste gündem memurlara yönelik düzenleme ve GSS borçları
5 kurum toplamda 155 personel alacak
5 kurum toplamda 155 personel alacak
2025 Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar oldu?
2025 Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar oldu?
Mersin gümrükte rüşvet operasyonu: 91 tutuklama
Mersin gümrükte rüşvet operasyonu: 91 tutuklama
Sosyal harcamaya 9,1 trilyon lira
Sosyal harcamaya 9,1 trilyon lira
Ticari araçlarda kamera zorunluluğu, o tarihte başlıyor
Ticari araçlarda kamera zorunluluğu, o tarihte başlıyor
'Salı veya Çarşamba günü asgari ücretin belirlenmesi bekleniyor'
'Salı veya Çarşamba günü asgari ücretin belirlenmesi bekleniyor'
Kabine toplanıyor: Gündemde Asgari Ücret ve Suriye
Kabine toplanıyor: Gündemde Asgari Ücret ve Suriye
Ekonomi gündemi yeni haftada yoğun!
Ekonomi gündemi yeni haftada yoğun!
Bingöl'ün 3 ilçesinde eğitime kar engeli
Bingöl'ün 3 ilçesinde eğitime kar engeli
Muğla'da korkutan deprem!
Muğla'da korkutan deprem!
Çelik'ten Özgür Özel'e: Cumhurbaşkanı'mız haklı çıktı mı çıkmadı mı?
Çelik'ten Özgür Özel'e: Cumhurbaşkanı'mız haklı çıktı mı çıkmadı mı?
Hakan Fidan: PKK/YPG'nin Suriye'de yeri yok!
Hakan Fidan: PKK/YPG'nin Suriye'de yeri yok!
Cevdet Yılmaz: Yaşasın Türkiye Suriye dostluğu
Cevdet Yılmaz: Yaşasın Türkiye Suriye dostluğu
Türkiye 2024'te en çok hangi konuları konuştu?
Türkiye 2024'te en çok hangi konuları konuştu?
Yatarken telefonla uğraşanlar dikkat!
Yatarken telefonla uğraşanlar dikkat!
Ankara'da 7 katlı apartmanda korkutan yangın
Ankara'da 7 katlı apartmanda korkutan yangın
Bahçeli: Şam fethedildiyse Kudüs'ün fethi de yakındır
Bahçeli: Şam fethedildiyse Kudüs'ün fethi de yakındır
Helikopter kazasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu
Helikopter kazasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu
Türkiye'nin dijital Gelir İdaresi vizyonu gerçek oldu
Türkiye'nin dijital Gelir İdaresi vizyonu gerçek oldu
Memurlara ilişkin düzenlemeler içeren teklif Genel Kurul'a gelecek
Memurlara ilişkin düzenlemeler içeren teklif Genel Kurul'a gelecek
Asgari Ücrette karar haftası: Salı veya çarşamba açıklanacak
Asgari Ücrette karar haftası: Salı veya çarşamba açıklanacak
TÜİK açıkladı: Yurt dışına beyin göçünün en çok olduğu alanlar
TÜİK açıkladı: Yurt dışına beyin göçünün en çok olduğu alanlar
Suriyelilerin geri dönüşünü kolaylaştıracak yeni düzenlemeler
Suriyelilerin geri dönüşünü kolaylaştıracak yeni düzenlemeler
Motorine 58 kuruş zam geldi
Motorine 58 kuruş zam geldi
Emniyet'te FETÖ temizliği: 1194 personel pasif göreve çekildi
Emniyet'te FETÖ temizliği: 1194 personel pasif göreve çekildi
Öğretmenlikte kariyer basamaklarında yeni dönem
Öğretmenlikte kariyer basamaklarında yeni dönem
Asgari ücret ve emekli maaşında son rakamlar
Asgari ücret ve emekli maaşında son rakamlar
Ana sayfaHaberler Yaşam

Cenazeye gidenleri taşıyan midibüs devrildi: 1 kişi öldü, 23 kişi yaralandı

Sinop'a cenazeye giden yolcuları taşıyan midibüs Kastamonu'da devrildi. İlk belirlemelere göre 24 kişi yaralandı. Yaralananlardan Hasan Çiftçibaşı (69) Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Aralık 2024 07:28, Son Güncelleme : 23 Aralık 2024 08:01
Yazdır
Cenazeye gidenleri taşıyan midibüs devrildi: 1 kişi öldü, 23 kişi yaralandı

Kastamonu'da devrilen midibüsteki 1 kişi öldü, 23 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan Sinop'a cenazeye gidenleri taşıyan D.A. idaresindeki 34 KRK 319 plakalı midibüs, Karabük-Kastamonu kara yolunun Nalcıkuyucağı köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 24 kişi ambulanslarla kentteki farklı hastanelere sevk edildi.

Yaralananlardan Hasan Çiftçibaşı (69) Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber