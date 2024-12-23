Ekonomi gündemi yeni haftada yoğun!

Veri, büyümenin öncü göstergelerinden biri olması açısından önemli taşıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) çarşamba günü hizmet, perakende, ticaret, inşaat ve reel kesim güven endekslerini açıklayacak. Aynı gün Merkez Bankası da İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranını yayımlayacak.

Asgari ücretin tespitine ilişkin son toplantı bu hafta yapılacak. Hükümet, işçi ve işveren tarafları bir araya gelecek. 2025 yılında geçerli olacak asgari ücret belirlenecek.

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