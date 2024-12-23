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Kabine toplanıyor: Gündemde Asgari Ücret ve Suriye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanacak Kabine'nin ana gündem maddeleri, 2025 yılı asgari ücret zammı ve Suriye'deki son gelişmeler olacak. Beştepe'de gerçekleşecek toplantıda ayrıca bölgesel güvenlik konuları ve ekonomik önlemler de ele alınacak.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Aralık 2024 07:51, Son Güncelleme : 23 Aralık 2024 07:53
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Kabine toplanıyor: Gündemde Asgari Ücret ve Suriye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yapılacak Kabine Toplantısı'nda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın asgari ücrete yapılması planlanan zamla ilgili bir sunum yapması bekleniyor.

Geçtiğimiz hafta Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3'üncü kez toplanmış, işveren kesimi herhangi bir rakam açıklamamıştı. Türk-İş ise işçilerin 29 bin 583 lira talep ettiklerini duyurmuştu. Gözler bu hafta yapılması planlanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun son toplantısına çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konu hakkında ilgili bakanlıklara talimat vermesi bekleniyor.

Toplantıda Suriye'deki gelişmeler de görüşülecek

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Kabine toplantısında Suriye'de atılacak yeni adımlar da gündeme gelecek. Toplantıda Suriye topraklarının bir kısmını kontrol eden terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik izlenecek politikalar ele alınacak. Suriye'de kurulan yeni hükümet ile yürütülmesi planlanan yeni ilişkiler de değerlendirilecek. Suriyeli mültecilerin güvenli bir şekilde yurtlarına dönüşü de önemli başlıklar arasında. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın şu ana kadar geri dönüş yapan mülteciler hakkında kabine üyelerini bilgilendirmesi bekleniyor.

Kritik kararların alınmasının beklendiği toplantıda ayrıca İsrail'in bölgedeki saldırıları, Gazze'de yaşanan insani kriz, uluslararası arenada atılacak adımlar ve Türkiye'nin Filistin halkına yönelik yardımları önemli başlıkları arasında yer alacak.

Erdoğan, MTV artış oranına müdahale edecek mi?

Kulislerde Erdoğan'ın MTV artış oranında azaltmaya gidebileceği konuşuluyor. Bu konunun da toplantıda gündeme gelebileceği belirtiliyor.

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