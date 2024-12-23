En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Sağlık Sigortasında İlk Ay Sigortam.net' ten!
Sağlık Sigortasında İlk Ay Sigortam.net' ten!
Sponsorlu İçerik
Mecliste gündem memurlara yönelik düzenleme ve GSS borçları
Mecliste gündem memurlara yönelik düzenleme ve GSS borçları
5 kurum toplamda 155 personel alacak
5 kurum toplamda 155 personel alacak
2025 Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar oldu?
2025 Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar oldu?
Mersin gümrükte rüşvet operasyonu: 91 tutuklama
Mersin gümrükte rüşvet operasyonu: 91 tutuklama
Sosyal harcamaya 9,1 trilyon lira
Sosyal harcamaya 9,1 trilyon lira
Ticari araçlarda kamera zorunluluğu, o tarihte başlıyor
Ticari araçlarda kamera zorunluluğu, o tarihte başlıyor
'Salı veya Çarşamba günü asgari ücretin belirlenmesi bekleniyor'
'Salı veya Çarşamba günü asgari ücretin belirlenmesi bekleniyor'
Kabine toplanıyor: Gündemde Asgari Ücret ve Suriye
Kabine toplanıyor: Gündemde Asgari Ücret ve Suriye
Ekonomi gündemi yeni haftada yoğun!
Ekonomi gündemi yeni haftada yoğun!
Bingöl'ün 3 ilçesinde eğitime kar engeli
Bingöl'ün 3 ilçesinde eğitime kar engeli
Muğla'da korkutan deprem!
Muğla'da korkutan deprem!
Çelik'ten Özgür Özel'e: Cumhurbaşkanı'mız haklı çıktı mı çıkmadı mı?
Çelik'ten Özgür Özel'e: Cumhurbaşkanı'mız haklı çıktı mı çıkmadı mı?
Hakan Fidan: PKK/YPG'nin Suriye'de yeri yok!
Hakan Fidan: PKK/YPG'nin Suriye'de yeri yok!
Cevdet Yılmaz: Yaşasın Türkiye Suriye dostluğu
Cevdet Yılmaz: Yaşasın Türkiye Suriye dostluğu
Türkiye 2024'te en çok hangi konuları konuştu?
Türkiye 2024'te en çok hangi konuları konuştu?
Yatarken telefonla uğraşanlar dikkat!
Yatarken telefonla uğraşanlar dikkat!
Ankara'da 7 katlı apartmanda korkutan yangın
Ankara'da 7 katlı apartmanda korkutan yangın
Bahçeli: Şam fethedildiyse Kudüs'ün fethi de yakındır
Bahçeli: Şam fethedildiyse Kudüs'ün fethi de yakındır
Helikopter kazasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu
Helikopter kazasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu
Türkiye'nin dijital Gelir İdaresi vizyonu gerçek oldu
Türkiye'nin dijital Gelir İdaresi vizyonu gerçek oldu
Memurlara ilişkin düzenlemeler içeren teklif Genel Kurul'a gelecek
Memurlara ilişkin düzenlemeler içeren teklif Genel Kurul'a gelecek
Asgari Ücrette karar haftası: Salı veya çarşamba açıklanacak
Asgari Ücrette karar haftası: Salı veya çarşamba açıklanacak
TÜİK açıkladı: Yurt dışına beyin göçünün en çok olduğu alanlar
TÜİK açıkladı: Yurt dışına beyin göçünün en çok olduğu alanlar
Suriyelilerin geri dönüşünü kolaylaştıracak yeni düzenlemeler
Suriyelilerin geri dönüşünü kolaylaştıracak yeni düzenlemeler
Motorine 58 kuruş zam geldi
Motorine 58 kuruş zam geldi
Emniyet'te FETÖ temizliği: 1194 personel pasif göreve çekildi
Emniyet'te FETÖ temizliği: 1194 personel pasif göreve çekildi
Öğretmenlikte kariyer basamaklarında yeni dönem
Öğretmenlikte kariyer basamaklarında yeni dönem
Asgari ücret ve emekli maaşında son rakamlar
Asgari ücret ve emekli maaşında son rakamlar
Ana sayfaHaberler Ekonomi

'Salı veya Çarşamba günü asgari ücretin belirlenmesi bekleniyor'

2025'te uygulanacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmalarında sona yaklaşıldı. AA'nın haberine göre Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, Salı veya Çarşamba günü yapacağı toplantıda yeni asgari ücreti belirlemesi bekleniyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Aralık 2024 08:04, Son Güncelleme : 23 Aralık 2024 08:06
Yazdır
'Salı veya Çarşamba günü asgari ücretin belirlenmesi bekleniyor'

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç devam ediyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde ilk toplantısını 10 Aralık'ta, ikinci toplantısını 16 Aralık'ta, üçüncü toplantısını ise 19 Aralık'ta yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, dördüncü toplantısını bu hafta gerçekleştirecek.

Salı veya çarşamba günü yapılacak son toplantıda, Komisyonun yeni asgari ücret rakamını belirlemesi bekleniyor.

Gözler işverenin teklifinde

TÜRK-İŞ'in mevcutta net 17 bin 2 lira olarak uygulanan asgari ücrete, önce yüzde 45 oranında enflasyon zammı uygulanması, ardından ortaya çıkacak rakama yüzde 20 refah payı eklenmesi talebinin ardından, gözler işverenin teklifine çevrildi.

Asgari ücret işveren desteğinin bu yıl da artarak devam etmesini isteyen işveren tarafının, TÜRK-İŞ'in 29 bin 583 lirayı bulan talebine sıcak bakmadığı öğrenildi. Pazarlık sürecinde hükümetin yaklaşımı kritik öneme sahip olacak.

Olası zam senaryoları

TÜRK-İŞ'in zam talebi yüzde 74'lük artışa karşılık gelirken, kamuoyunda konuşulan bazı zam senaryoları dikkate alındığında, yeni asgari ücret için ortaya çıkan tahmini rakamlar yaklaşık olarak şöyle:

"Yüzde 30 zamla net 22 bin 103 lira

Yüzde 35 zamla net 22 bin 953 lira

Yüzde 40 zamla net 23 bin 803 lira

Yüzde 45 zamla net 24 bin 653 lira

Yüzde 50 zamla net 25 bin 503 lira."

Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, yeni asgari ücret çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber