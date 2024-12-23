Ticari araçlarda kamera zorunluluğu, o tarihte başlıyor

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan düzenleme, 29 Kasım'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu kapsamda, tüm ticari taksi ve taksi dolmuşlara kamera ve acil durum butonu bulundurma zorunluluğu getirildi.

Alınan karar, taksi şoförlerine yönelik saldırıların artması ve güvenlik kaygıları nedeniyle hayata geçirildi.

Araç içi kameralarla hem sürücüler hem de yolcular için daha güvenli bir yolculuk hedefleniyor.