Sosyal harcamaya 9,1 trilyon lira

Yeni Şafaktan Uğur Duyan'ın haberine göre; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, asgari ücretin vergi dışı bırakılmasıyla çalışan başına yıllık 35 bin lira destek sağladıklarını söyledi. Yılmaz, bu kapsamda 850 milyar lira vergiden vazgeçtiklerini de bildirdi. Yılmaz, muhalefetten gelen "asgari ücretliden vergi alınmamasının çalışanlara hiç katkı sunmadığı" eleştirisinin insafsızca olduğuna işaret etti. Bütçe görüşmelerinin son gününde eleştiri ve soruları yanıtlamak için Meclis Genel Kurulu'nda konuşan Yılmaz, çalışanların aylıklarından asgari ücrete kadar olan kısmından vergi alınmadığını anımsattı. Bu amaçla 850 milyar lira vergiden vazgeçtiklerini bildiren Yılmaz, çalışan başına yıllık 35 bin lira vergi desteği sağladıklarını da bildirdi.

TOPLUM YARARINA BÜTÇE

Yılmaz, "2025 yılında önceki yıla göre kamu kesimi sosyal harcamalarının yüzde 38,5 oranında artarak 9 trilyon 151 milyar lira olacağını öngörüyoruz" dedi. Kapsayıcı, insan odaklı kalkınma anlayışıyla sosyal alanda da büyük yatırımlar yaptıklarını söyleyen Yılmaz, 2024 yılında, bir önceki yıl 3,8 trilyon lira olan kamu kesimi sosyal harcamalarının yüzde 73,9 artışla 6,6 trilyona ulaşmasını beklediklerini de ifade etti. Yeni nüfus dinamiklerini dikkate aldıklarını belirten Yılmaz, metropoller başta olmak üzere aile büyüklüğünü, enerji verimliliğini, afetlere dayanıklılığı da dikkate alarak kapsamlı sosyal konut programlarını hayata geçireceklerini söyledi. Bakan Yılmaz, ulaşımda yeni programlar hazırladıklarını kaydetti.

DEMİR YOLU YATIRIMINA ÖNCELİK

Yılmaz, "iltisak hakları" olarak tanımlanan üretim alanları ile limanları, pazarları birbirine bağlayan hatlara öncelik verdiklerinin altını çizdi. Yılmaz, "Demir yollarını önceliklendirdik. Önümüzdeki dönem demir yollarına, özellikle pazarlar ile üretim alanlarını bağlayan şirketlerimizin lojistik maliyetlerini düşürerek rekabet güçlerine katkıda bulunacak hızlı tren projeleri başta olmak üzere bu hatlara öncelik veriyoruz" şeklinde konuştu.

KUR KORUMALI MEVDUAT 30 MİLYAR DOLARA DÜŞTÜ

Yılmaz, kur korumalı mevduatın geçen sene ağustos ayında 3 trilyon 408 milyar lira seviyesine kadar yükseldiğini, 13 Aralık itibarıyla 1 trilyon 170 milyar liraya kadar gerilediğini vurgulayarak, 30 milyar dolarlar seviyesine indiğini söyledi. Yılmaz, "Geçen yıl mayıs ayında 98,5 milyar dolar seviyesinde olan rezervimiz, 13 Aralık 2024 tarihi itibarıyla yaklaşık 165 milyar dolarla rekor seviyeye çıkmıştır" bilgisini verdi. Yılmaz, 18 ayda 66 milyar 500 milyon doları bulan bu artış için, "Swap hariç net rezerv olarak bakarsanız bu çok daha büyük bir değişimi işaret etmektedir" dedi.