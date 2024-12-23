Meteoroloji uyardı: Sağanak ve kar bekleniyor (haritalı)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından 23 Aralık hava durumu raporuna göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Ege (Afyonkarahisar hariç), Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Iğdır ve Van hariç), Güneydoğu Anadolu ile Yalova, İstanbul, Karaman ve Çorum çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

YAĞIŞLAR SAĞANAK ŞEKLİNDE OLACAK, KIYILARDA GÖK GÜRÜLTÜLÜ

Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Kıyılarda yer yer gök gürültülü sağanak, İç Anadolu'nun kuzeydoğusunun yüksekleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

BATIDA SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Yağışların; Marmara'nın batıs, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz, Antalya'nın doğusu ile Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalarak, Güneydoğu Anadolu ve Orta Karadenizde 3 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Sarı kodlu uyarı yapılan iller ise; Adana, Hatay, Maraş, Antep, Mersin ve Osmaniye olarak sıralandı.