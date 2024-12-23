Motosiklet satışları otomotivi solladı

Türkiye Gazetesinden Ali Çelik'in haberine göre; Motosiklet Endüstrisi Derneği (MOTED) tarafından yayınlanan rapora göre trafiğe kaydı yapılan motosiklet sayısı geçen yılın ocak-kasım aylarına göre yüzde 26,2 oranında artarak toplamda 1.112.066 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç satışlarının toplamı ise önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5 oranında azalarak 1.068.260 adet olarak gerçekleşti.

Öte yandan kasım ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 44,9'u otomobil, yüzde 38,9'u motosiklet oldu. Ülkemizde Kasım 2024 resmi rakamlarına göre trafiğe kayıtlı araç sayısı 31 milyon 67 bin 698 adede ulaştı.