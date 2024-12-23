Halep'ten Galatasaray'a selam

Halep'te bir Suriyeli vatandaşın, CNN Türk'e verdiği röportaj yüzleri gülümsetti.

Koyu Galatasaray taraftarı olduğunu söyleyen Halepli, tüm Galatasaray taraftarına selamlarını yolladı.

1988 senesindeki Neuchatel Xamax maçından sonra resmen koyu bir Galatasaraylı olduğunu söyleyen Suriyeli vatandaş,

"Bütün Galatasaraylılara sevgilerimi yolluyorum. Bu sevgi sayesinde Türkçe öğrenmeye başladım. Şimdiye kadar iki maç izledim; biri Ali Sami Yen'de, diğeri Gaziantep'teydi. Büyük bir Galatasaray taraftarıyım." sözleriyle takımına olan tutkusunu dile getirdi.

