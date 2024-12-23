2025 Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar oldu?
Her yıl yeniden belirlenen Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) için 2025 yıl zam oranları otomobil sahipleri tarafından merak ediliyor. 2025 yılında ödenecek en düşük MTV de belli oldu. İşte detaylar...
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, geçen ay Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre 12 aylık ortalama Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yüzde 43,49 oldu. Bu oran aynı zamanda 2025 için Yeniden Değerleme Oranı.
2025 yılında vergi, harç ve cezalar gibi Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) de Yeniden Değerleme Oranı nispetinde zamlanacak.
En düşük 2025 motorlu taşıtlar vergisi
Yeniden Değerleme Oranı dikkate alınarka hesaplandığında motor silindir hacmi 1300 ve altı olan yeni araçlarda en düşük Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 3 bin 359 TL'den 4 bin 835 TL'ye yükseldi.
Silindir hacmi 1301 - 1600 arası yeni otomobillerde en düşük MTV 5 bin 851 liradan 8 bin 421 liraya çıktı.
Hangi otomobil ne kadar MTV ödeyecek? İşte motora göre 2025 MTV'si
Motor Hacmi ve Araç Bedeline Göre Liste
1300 cm³ ve Aşağısı
-
260.000 TL'yi Aşmayan:
- 1-3 yaş: 4.835 TL
- 4-6 yaş: 2.253 TL
- 7-11 yaş: 1.884 TL
- 12-15 yaş: 1.421 TL
- 16 ve yukarı yaş: 499 TL
-
260.000-374.219 TL Arası:
- 1-3 yaş: 5.314 TL
- 4-6 yaş: 2.477 TL
- 7-11 yaş: 2.069 TL
- 12-15 yaş: 1.567 TL
- 16 ve yukarı yaş: 552 TL
-
374.219 TL Üstü:
- 1-3 yaş: 5.804 TL
- 4-6 yaş: 2.701 TL
- 7-11 yaş: 2.265 TL
- 12-15 yaş: 1.711 TL
- 16 ve yukarı yaş: 595 TL
1301 - 1600 cm³
-
260.000 TL'yi Aşmayan:
- 1-3 yaş: 8.423 TL
- 4-6 yaş: 4.218 TL
- 7-11 yaş: 3.663 TL
- 12-15 yaş: 2.589 TL
- 16 ve yukarı yaş: 994 TL
-
260.000-374.219 TL Arası:
- 1-3 yaş: 9.269 TL
- 4-6 yaş: 4.642 TL
- 7-11 yaş: 4.032 TL
- 12-15 yaş: 2.839 TL
- 16 ve yukarı yaş: 1.086 TL
-
374.219 TL Üstü:
- 1-3 yaş: 10.113 TL
- 4-6 yaş: 5.062 TL
- 7-11 yaş: 4.390 TL
- 12-15 yaş: 3.090 TL
- 16 ve yukarı yaş: 1.179 TL
1601 - 1800 cm³
-
651.828 TL'yi Aşmayan:
- 1-3 yaş: 16.371 TL
- 4-6 yaş: 8.551 TL
- 7-11 yaş: 7.524 TL
- 12-15 yaş: 4.591 TL
- 16 ve yukarı yaş: 1.774 TL
-
651.828 TL'yi Aşan:
- 1-3 yaş: 17.867 TL
- 4-6 yaş: 9.323 TL
- 7-11 yaş: 8.220 TL
- 12-15 yaş: 5.015 TL
- 16 ve yukarı yaş: 1.941 TL
1801 - 2000 cm³
-
651.828 TL'yi Aşmayan:
- 1-3 yaş: 25.793 TL
- 4-6 yaş: 13.268 TL
- 7-11 yaş: 11.675 TL
- 12-15 yaş: 6.949 TL
- 16 ve yukarı yaş: 2.732 TL
-
651.828 TL'yi Aşan:
- 1-3 yaş: 28.144 TL
- 4-6 yaş: 14.480 TL
- 7-11 yaş: 12.736 TL
- 12-15 yaş: 7.579 TL
- 16 ve yukarı yaş: 2.983 TL
2001 - 2500 cm³
-
813.987 TL'yi Aşmayan:
- 1-3 yaş: 38.697 TL
- 4-6 yaş: 18.764 TL
- 7-11 yaş: 17.550 TL
- 12-15 yaş: 10.482 TL
- 16 ve yukarı yaş: 4.146 TL
-
813.987 TL'yi Aşan:
- 1-3 yaş: 42.593 TL
- 4-6 yaş: 21.857 TL
- 7-11 yaş: 20.460 TL
- 12-15 yaş: 12.246 TL
- 16 ve yukarı yaş: 4.523 TL
2501 - 3000 cm³
-
1.629.115 TL'yi Aşmayan:
- 1-3 yaş: 53.953 TL
- 4-6 yaş: 31.357 TL
- 7-11 yaş: 29.323 TL
- 12-15 yaş: 15.771 TL
- 16 ve yukarı yaş: 5.782 TL
-
1.629.115 TL'yi Aşan:
- 1-3 yaş: 58.865 TL
- 4-6 yaş: 34.203 TL
- 7-11 yaş: 31.992 TL
- 12-15 yaş: 17.208 TL
- 16 ve yukarı yaş: 6.308 TL
3001 - 3500 cm³
-
1.629.115 TL'yi Aşmayan:
- 1-3 yaş: 82.174 TL
- 4-6 yaş: 49.391 TL
- 7-11 yaş: 44.538 TL
- 12-15 yaş: 22.232 TL
- 16 ve yukarı yaş: 8.895 TL
-
1.629.115 TL'yi Aşan:
- 1-3 yaş: 89.653 TL
- 4-6 yaş: 53.877 TL
- 7-11 yaş: 48.586 TL
- 12-15 yaş: 24.246 TL
- 16 ve yukarı yaş: 8.895 TL
3501 - 4000 cm³
-
2.607.770 TL'yi Aşmayan:
- 1-3 yaş: 129.202 TL
- 4-6 yaş: 74.255 TL
- 7-11 yaş: 65.703 TL
- 12-15 yaş: 29.323 TL
- 16 ve yukarı yaş: 11.675 TL
-
2.607.770 TL'yi Aşan:
- 1-3 yaş: 140.962 TL
- 4-6 yaş: 81.297 TL
- 7-11 yaş: 71.687 TL
- 12-15 yaş: 31.992 TL
- 16 ve yukarı yaş: 12.736 TL
4001 cm³ ve Yukarısı
-
3.096.526 TL'yi Aşmayan:
- 1-3 yaş: 211.479 TL
- 4-6 yaş: 105.925 TL
- 7-11 yaş: 93.918 TL
- 12-15 yaş: 42.209 TL
- 16 ve yukarı yaş: 16.371 TL
-
3.096.526 TL'yi Aşan:
- 1-3 yaş: 230.699 TL
- 4-6 yaş: 115.558 TL
- 7-11 yaş: 102.459 TL
- 12-15 yaş: 46.045 TL
- 16 ve yukarı yaş: 17.867 TL