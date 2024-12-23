Hazır gıda böbrek taşı yapıyor

Çocuklarda böbrek taşı görülme sıklığı her geçen gün artıyor.

Hareketsiz yaşam ve yanlış beslenen çocuklarda risk daha yüksek olduğunu belirten Memorial Bahçelievler Hastanesi Çocuk Nefrolojisi Uzmanı Prof. Dr. Mahmut Çivilibal, "Böbrek taşları çocukların yaşam kalitelerini düşürmekle kalmayıp, önlem alınmaması durumunda ciddi böbrek problemlerine yol açıyor" dedi. Çocukların cips, kraker, çerez gibi hazır gıdaların yanı sıra çikolata, çay, kahve gibi ürünlerden uzak tutulması gerektiğini anlatan Çivilibal, bu tür yiyecek ve içeceklerin çocukların beslenmesinde yer aldığı süreçte taş oluşumuna zemin hazırladığını anlattı.

TAŞIN CİNSİNE GÖRE DİYET

Böbrek taşı olan çocukların beslenmesine ilişkin de konuşan Çivilibal, bu çocuklar taşın cinsine veya hastanın idrarındaki mineral bozukluklarına göre beslenmesi gerektiğini anlattı. Çivilibal şöyle konuştu: "Ispanak, pazı, bamya, karalahana, maydanoz, çilek, pancar, badem, fıstık, incir, mor üzüm, ahududu, kuru üzüm, çikolata, buğday unu, rüşeym, biber veya soya gibi yiyecekler sınırlandırılmalı.

Ürik asit içeren taşları bulunan çocukların ise aşırı hayvansal besin tüketmemesi gerekiyor."