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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,07 değer kazanarak 9.731,51 puana çıktı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Aralık 2024 14:41, Son Güncelleme : 23 Aralık 2024 14:42
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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 7,01 puan ve yüzde 0,07 artışla 9.731,51 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 31 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,42, holding endeksi yüzde 0,05 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,31 ile taş toprak, en çok gerileyen ise yüzde 1,89 ile spor oldu.

Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? (23 Aralık 2024)

Küresel piyasalarda, Noel tatili öncesi yön arayışı öne çıkarken, hafta boyunca tatil nedeniyle piyasaların sığ kalacağı öngörülüyor. Yurt içinde ise bu hafta gözler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararına çevrildi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, aralık ayında TCMB'nin politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 48,50'ye çekmesini bekliyor.

Ekonomistlerin 2025 yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 29,50 oldu.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de New York Fed tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.900 ve 10.000 puanın direnç, 9.700 ve 9.600 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.

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